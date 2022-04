Preços no produtor na Alemanha com aumento histórico de 30,9% em março

O ponto mais alto do indicador reflete "as primeiras consequências da guerra na Ucrânia", acrescentou a fonte.

Em fevereiro, o aumento anual tinha sido de 25,9% e em janeiro de 25%.

A Destatis indicou que a principal razão para o forte aumento do indicador é o recente aumento dos preços da energia, já que sem os preços da energia contabilizados, o aumento teria sido de 14% numa base anual.

Os preços da energia eram em média 83,8% mais altos em março do que no mesmo mês de 2021 e 10,4% mais altos do que em fevereiro de 2022.

A Destatis especificou que a maior influência no aumento registado em março nos preços da energia foi o do gás natural, que aumentou 144,8% em comparação com o mesmo mês em 2021.

Este indicador mensal mede a variação dos preços dos bens produzidos e vendidos pelos produtores no país e que correspondem ao primeiro canal de comercialização ou distribuição de bens comercializados na economia.

O índice mostra se os preços dos produtos numa economia estão a subir ou a descer, independentemente do seu canal de comercialização.

Na Alemanha, mede a evolução dos preços dos produtos produzidos e vendidos na Alemanha nas indústrias mineira, transformadora, energética e da água. Tem em conta todos os impostos e direitos sobre os produtos, com exceção do IVA.

Por conseguinte, diz a Destatis, representa alterações de preços numa fase inicial do processo económico. A data chave para o inquérito é o dia 15 do mês do relatório.