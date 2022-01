Preços subiram 7% em 2021 nos EUA, inflação mais alta desde 1982

No entanto, no mês de dezembro, a inflação desacelerou em relação a novembro, ficando em 0,5% contra 0,8%, de acordo com o índice de preços no consumidor publicado pelo Departamento do Trabalho.

Se forem excluídos os preços de alimentos e combustíveis, que são os mais voláteis, a inflação subjacente atingiu uma taxa anual de 5,5%, o ritmo mais alto desde fevereiro de 1991. Na comparação mensal, a inflação subjacente foi de 0,6%, contra 0,5% em novembro.

Os preços da energia baixaram em dezembro pela primeira vez desde há vários meses, 0,4%, enquanto os dos alimentos subiram 0,5%, de acordo com os dados oficiais divulgados.

A variante Ómicron pode contribuir para um novo aumento dos preços, uma vez que a subida de casos de covid-19 leva muitos trabalhadores a ficarem de quarentena, abrandando a produção e o fornecimento.

O presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, que foi ouvido na terça-feira no Senado, prometeu que, se a inflação persistir elevada no segundo semestre deste ano, a Reserva Federal agirá adequadamente.