Prédios licenciados sobem 2,8% no terceiro trimestre em termos homólogos

Num comunicado, o INE refere também que os edifícios licenciados em construções novas cresceram 5,0% enquanto o licenciamento para reabilitação diminuiu 3,9%, contra -9,9% e -24,8%, respetivamente, no segundo trimestre de 2020.

Os edifícios concluídos aumentaram para 3,7 mil no terceiro trimestre, mais 1,5% que no mesmo período de 2019 (contra -2,8% no segundo trimestre de 2020).

Comparativamente com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados cresceu 17,1%, contra -16,4% no segundo trimestre de 2020, e o número de edifícios concluídos aumentou 9,0% , contra -21,9% no segundo trimestre de 2020.

Numa análise mensal, verifica-se que após crescimentos homólogos entre junho e agosto, os edifícios licenciados inverteram essa tendência nos meses de setembro e outubro, com variações de -2,7% e -13,4%, respetivamente.

"Apesar das circunstâncias determinadas pela pandemia covid-19, o INE apela à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas na resposta às solicitações do INE", refere o comunicado.

Sublinha ainda que "a qualidade das estatísticas oficiais, particularmente a sua capacidade para identificar os impactos da pandemia, depende crucialmente dessa colaboração que o INE antecipadamente agradece".