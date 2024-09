Prejuízos da Greenvolt agravam-se para 19 milhões de euros no 1.º semestre

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que "os resultados deste período estão em linha com as expetativas, uma vez que refletem a fase de investimento do Grupo, com cerca de 800 MW [megawatts] de ativos em construção e o arranque de operações de DG [Geração Distribuída] em seis países".

No mesmo período, o total de rendimentos operacionais atingiu 188 milhões de euros, crescendo 42% face os primeiros seis meses de 2023.