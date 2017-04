Prejuízos da Impresa diminuem 12,9% no primeiro trimestre para 2,8 milhões

Lusa 27 Abr, 2017, 17:41 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que as receitas consolidadas caíram 5,5% no período em análise para 45,2 milhões de euros, "principalmente pela redução nas rubricas de IVR [chamadas de valor acrescentado], produtos alternativos e publicidade na área do publishing".

Já as receitas de televisão diminuíram 6,1%, para 34,5 milhões de euros e as de `publishing` recuaram 5,4%, para 10,1 milhões de euros.

Já as receitas do Infoportugal aumentaram 27,4%, para 569 mil euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi negativo em 656 mil euros, o que compara com 213 mil euros positivos no primeiro trimestre do ano passado.

Os custos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, diminuíram 3,7%, para 45,9 milhões de euros, sendo que "esta redução foi beneficiada pela descida dos custos com pessoal, no seguimento da reestruturação efetuada no final de 2016 e ainda pela redução da atividade de multimédia", e a dívida líquida recuou 1,7% (3,3 milhões de euros), para 191,6 milhões de euros.

No primeiro trimestre, as receitas de publicidade subiram 2% para 24,4 milhões de euros e as relativas à subscrição de canais recuaram 2,1%, para 10,8 milhões de euros, "que resulta da queda no mercado internacional".

Relativamente às receitas de circulação, estas avançaram 0,4%, para 5,5 milhões de euros, enquanto as outras receitas caíram 39,7%, para 4,4 milhões de euros, "principalmente nas de multimédia e produtos alternativos".