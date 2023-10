Prémio Nobel da Economia atribuído a Claudia Goldin

“A investigação de Claudia Goldin proporcionou conhecimentos novos e muitas vezes surpreendentes sobre os papéis históricos e contemporâneos das mulheres no mercado de trabalho”.







Foi pela primeira vez na década de 1980 que um pesquisador adotou uma abordagem abrangente para explicar a origem das diferenças entre homens e mulheres. “Ao longo do último século, a proporção de mulheres com trabalho remunerado triplicou em muitos países de rendimento elevado. Esta é uma das maiores mudanças sociais e económicas no mercado de trabalho dos tempos modernos, mas permanecem diferenças significativas entre homens e mulheres”, argumenta a Academia.







Claudia Goldin recolheu mais de 200 anos de dados dos EUA, o que lhe permitiu demonstrar como e porquê as diferenças de género nos rendimentos e nas taxas de emprego mudaram ao longo do tempo.







Goldin mostrou que a participação feminina no mercado de trabalho não teve uma tendência ascendente ao longo de todo este período, mas sim uma curva em forma de U.



“A participação das mulheres casadas diminuiu com a transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial no início do século XIX, mas depois começou a aumentar com o crescimento do sector dos serviços no início do século XX”, revela o comunicado da Academia.



Goldin explicou este padrão como o resultado de mudanças estruturais e da evolução das normas sociais relativas às responsabilidades das mulheres em relação ao lar e à família.





A educação das mulheres subiu continuamente no século XX e até é mais elevada que a dos homens em vários países. “Goldin demonstrou que o acesso à pílula desempenhou um papel importante na aceleração desta mudança revolucionária, oferecendo novas oportunidades para o planeamento de carreira”.



Apesar da modernização, do crescimento económico e do aumento da proporção de mulheres empregadas no século XX, durante um longo período de tempo a disparidade salarial entre mulheres e homens dificilmente foi terminada.



De acordo com Goldin, parte da explicação é que as decisões educativas, que têm impacto numa vida inteira de oportunidades de carreira, são tomadas numa idade relativamente jovem. Se as expectativas das mulheres jovens forem formadas pelas experiências das gerações anteriores – por exemplo, das suas mães, que não voltaram a trabalhar até os filhos crescerem – então o desenvolvimento será lento.



Grande parte da disparidade salarial entre homens e mulheres poderia ser explicada por diferenças na educação e nas escolhas profissionais.







A laureada demonstrou que a maior parte desta diferença de rendimentos ocorre agora entre mulheres e mulheres que exercem a mesma profissão e surge em grande parte com o nascimento do primeiro filho.



Compreender o papel da mulher no trabalho é importante para a sociedade, conclui a Academia Sueca.













O prémio de economia foi criado em 1968 pelo banco central da Suécia, é formalmente conhecido como o Prémio do Banco da Suécia em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel e é o último Nobel a ser conhecido, depois do anúncio dos vencedores nas categorias de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz.



Os Prémios Nobel representam um prémio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas (um milhão de dólares).



Os vencedores recebem também uma medalha de ouro de 18 quilates e um diploma nas cerimónias de entrega dos prémios, em dezembro, em Oslo e Estocolmo.