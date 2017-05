Prémios Kaizen Lean distinguem empresas nacionais

A "dinâmica, a dedicação e a energia das empresas" foram distinguidas na atribuição de 16 prémios Kaizen Lean,



O prémio está estruturado em cinco categorias - Excelência na Produtividade, Excelência na Qualidade, Excelência no Setor da Saúde, Excelência no Sistema de Melhoria Contínua, e Excelência na Estratégia de Crescimento.



Foram também atribuídos três prémios especiais, a Cláudia Almeida e Silva, CEO da FNAC, com o prémio embaixador Kaizen, pela persistência e dinamismo que demonstra em relação à melhoria contínua; a José Luís Simões, presidente do conselho de administração do grupo Luís Simões, com o prémio Kaizen, pelo percurso dentro do Grupo, e pela aproximação e envolvimento com as equipas; e um prémio especial atribuído também à Sonae MC - prémio de mérito, entregue ao CEO Luís Moutinho pelos dez anos de implementação de melhoria contínua na Sonae MC, que se tornou na forma de ser e estar dos colaboradores.



O Kaizen Institute Consulting Group é uma empresa multinacional que fornece serviços de consultoria e formação ao tecido empresarial e instituições públicas em mais de 35 países.



O Kaizen apoia entidades de todas as dimensões e de todos os setores da economia. Fundado em 1985, na Suíça, por Masaaki Imai, o Kaizen Institute tem as suas origens do Sistema de Gestão do Grupo Toyota.



Com um portfólio de serviços destinados a conseguir a excelência operacional através da melhoria da qualidade dos produtos e serviços, do aumento da produtividade e da motivação dos colaboradores, o Kaizen Institute dá suporte a líderes de organizações no desenho e implementação de processos que permitem a prática da Melhoria Contínua de uma forma sustentada.



O objetivo do Kaizen é conferir vantagens competitivas às empresas e instituições públicas, através, por exemplo, do aumento de produtividade, rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos de produção ou otimização de equipamentos. O Kaizen implementa as estratégias necessárias para que a Melhoria contínua seja uma prática permanente dentro das organizações.



O Kaizen Institute está em Portugal, com escritórios no Porto e em Lisboa, desde 1999, atribiu os prémios Kaizen Lean no nosso país desde 2011.