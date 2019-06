Prémios na TAP. Governo aponta "quebra de relação de confiança"

RTP06 Jun, 2019, 14:43 / atualizado em 06 Jun, 2019, 15:34 | Economia

O Governo pediu uma reunião, "com caráter de urgência", do Conselho de Administração da TAP com vista ao "esclarecimento de todo o processo"

“O Ministério das Infraestruturas e da Habitação discorda da política de atribuição de prémios, num ano de prejuízos, a um grupo restrito de trabalhadores e sem ter sido dado conhecimento prévio ao Conselho de Administração da TAP da atribuição dos prémios e dos critérios subjacentes a essa atribuição, não se revendo na conduta da Comissão Executiva que agiu em desrespeito dos deveres de colaboração institucional que lhe são conferidos”, lê-se numa nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação enviada à RTP.



No mesmo comunicado, a tutela sublinha que “o governo e os representantes do Estado no Conselho de Administração da TAP tomaram conhecimento desta decisão, já consumada com o processamento dos salários referentes ao mês de maio, pelos órgãos de comunicação social”.



“Este procedimento por parte da Comissão Executiva da TAP constitui uma quebra da relação de confiança entre a Comissão Executiva e o maior acionista da TAP, o Estado português”, frisa o Ministério.





“O governo solicitou a convocatória, com carácter de urgência, de uma reunião do Conselho de Administração para esclarecimento de todo o processo e para análise do dever de informação a que estão obrigados nos termos do acordo parassocial e nos termos da legislação em vigor”, conclui o gabinete de Pedro Nuno Santos.

Prémios de 1.171 milhões de euros





Em causa está o pagamento de prémios no valor de 1.171 milhões de euros, distribuídos por 180 trabalhadores. Dois quadros superiores da empresa receberam mesmo 110 mil euros em prémios, a nível individual.







Estes prémios foram pagos com o salário de maio, sendo que a transportadora aérea registou no ano passado um prejuízo de 118 milhões de euros.











Na passada terça-feira, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sintava) expressou estranheza com a iniciativa da TAP, tendo em conta que esta "nunca foi prática habitual e que vai lançar a desigualdade de trabalhadores pela falta de equidade".







"Não entendemos isto, tendo em conta que num ano em que tivemos lucros (2017), os prémios foram distribuídos por todos" de forma equitativa, disse o dirigente sindical em resposta à agência Lusa.







Em declarações à RTP, Cristina Carrilho, coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, refere que "as reações dos tripulantes que nós representamos são as piores possíveis. Um desalento, uma revolta, uma incompreensão do porquê de tudo isto que é enorme. Suponho que isto seja transversal a todos os trabalhadores da TAP".







"Está posta em causa a equidade entre trabalhadores, porque só um número reduzido é que recebeu este prémio", sublinha Luciana Passos, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), também em declarações à RTP.

"Prémios poderiam ser maiores"





Já esta quinta-feira, a Comissão Executiva da TAP veio justificar a atribuição dos prémios, referindo que se trata de um "programa de mérito" implementado pela companhia, que diz ter sido "fundamental" para os resultados obtidos em 2018.





Em comunicado, a TAP explica que o programa de mérito foi implementado com "as melhores práticas globais da promoção e reconhecimento da meritocracia", com o objetivo de "promover uma cultura de entrega de resultados, sejam estes resultados operacionais, económicos ou financeiros".







"Os prémios de performance pagos em 2019 dizem respeito ao alcance dos objetivos definidos em 2018 para as áreas e individuais", sustenta a Comissão Executiva, numa carta a que a agência Lusa teve acesso.







Na mesma missiva, a TAP refere ainda que "a promoção de uma cultura de mérito, alto desempenho e entrega de resultados continuará a ser uma prioridade", assumindo-se como uma "ferramenta de transformação e mobilização de uma empresa mais ágil e mais preparada para responder aos desafios da indústria, em benefício de todos".







Em declarações aos jornalistas também esta quinta-feira - pouco antes da reação do Governo - o presidente da Comissão Executiva da TAP, Antonoaldo Neves, frisou que o programa de prémios prevê a entrega de prémios individuais a trabalhadores, e afirma que estes até poderiam ter sido "maiores".







"Esse plano de prémios poderia até ter sido maior se a empresa tivesse gerado lucro e não tem nada de errado com isso", afirmou o responsável, à margem de um evento que decorreu esta manhã em Tires.







Antonoaldo Neves sublinhou a cultura de meritocracia, gestão de empenho e entrega de resultados, e garantiu que em 2019 também haverá um programa de prémios "para ser pago em 2020".







"O que entregámos no ano passado foi extraordinário e foi a componente individual e desempenho dos departamentos que fizeram um trabalho extraordinário. Estou muito seguro daquilo que a TAP tem feito e de como tem evoluído. Os trabalhadores merecem", reforçou Antonoaldo Neves.