Prémios Novo Banco. Presidente da República apela ao bom senso

A administração do Novo Banco vai receber um prémio no valor de quase dois milhões de euros, referente a 2020. Prémios referentes a um ano em que o banco registou um prejuízo de 1.329 milhões de euros. O Presidente da República pede "bom senso" nas decisões. O Governador do Banco de Portugal criticou a decisão do Novo Banco.