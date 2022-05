Prénatal notifica AdC sobre aquisição do controlo exclusivo da Toys "R" Us Portugal

De acordo com o aviso publicado, a operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Prénatal Retail Group, S.p.A. (Prénatal), do controlo exclusivo sobre a Unidade Produtiva da Toys "R" Us Iberia, S.A.U. ("TRU Espanha") e, indiretamente, sobre a sua subsidiária portuguesa, Toys "R" Us Portugal - Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. ("TRU Portugal").

A Prénatal, presente em Portugal com lojas de produtos para crianças com a marca Prénatal, é detida pela Artsana, S.p.A., que também comercializa produtos de puericultura através de lojas especializadas, incluindo as lojas Chicco, também presentes em Portugal.

As duas empresas integram o Grupo Investindustrial, que investe principalmente nos setores industrial e de serviços, distribuição retalhista, lazer e serviços empresariais, segundo a ficha do processo.

A Toys "R" Us Portugal opera na distribuição retalhista de brinquedos e produtos infantis, através da exploração de 11 lojas físicas em Portugal e do comércio online.