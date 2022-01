Preocupações de espionagem. China Unicom banida dos EUA

A China Unicom deve parar de fornecer serviços de telecomunicações dentro de 60 dias.

, afirmou a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel.As empresas chinesas de tecnologias e comunicações têm sido alvo nos últimos anos das autoridades norte-americanas por questões de segurança nacional.Em declarações à BBC , a China Unicom afirmou que a sua unidade norte-americana “tem um bom histórico de conformidade com as leis e regulamentações relevantes nos EUA e fornecimento de serviços e telecomunicações como um parceiro confiável dos seus clientes nas últimas duas décadas”.“A China Unicom (Hong Kong) Limited acompanhará de perto o desenvolvimento da situação”, acrescentou.Em relação à lei de equipamentos seguros, a FCC não deve rever os pedidos de empresas consideradas uma ameaça.O que significa que equipamentos da Huawei, ZTE e três outras empresas chinesas não podem ser usados nas redes de telecomunicações nos Estados Unidos.alegando preocupações de segurança nacional e política externa.Washington considera que algumas dessas empresas estão a ajudar a desenvolver o programa de computação quântica dos militares chineses.Para Washington o controlo do Governo chinês sobre a empresa deu oportunidade de “ter acesso, armazenar, interromper e/ou desviar as comunicações dos EUA”.