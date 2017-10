"Preparar um documento desta natureza é sempre um exercício difícil"

"A despesa pública em percentagem do PIB tem caído com este Governo sucessivamente e isso vai continuar a acontecer em 2018", redarguiu o governante.



Centeno foi também questionado sobre a demora na chegada da proposta de Orçamento à Assembleia da República e na subsequente conferência de imprensa para a apresentação do documento.



O ministro justificou-se com a complexidade da elaboração de um Orçamento do Estado e sublinhou ter conseguido apresentar o documento com "uma antecipação de dois dias face ao período normal em que é preparado".