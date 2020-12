Presidência da UE. Costa aponta a recuperação económica e combate à pandemia

O primeiro-ministro diz que a Presidência portuguesa da União Europeia será exigente e que terá como prioridade colocar em prática as medidas criadas para combater a pandemia e a crise económica. Num artigo de opinião publicado no jornal Expresso, António Costa dá os exemplos do plano de vacinação à escala europeia e os planos nacionais de recuperação e resiliência.