Presidência portuguesa permitiu começar plano de recuperação

A Comissão foi aos mercados e fez a primeira emissão de dívida conjunta e a maioria dos países já apresentou o plano de recuperação com o qual quer poder aceder aos subsídios a fundo perdido e aos empréstimos a condições muito favoráveis.



Foi ainda possível aprovar a legislação do orçamento comunitário sem a qual não era possível avançar com os fundos destinados a cada setor, como lembra a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.



A presidência portuguesa conseguiu ainda alcançar um acordo no âmbito económico e financeiro que obriga a que as multinacionais informem em que país têm ganhos e em que Estado pagam impostos.



O objetivo é impedir a transferência de lucros para países onde a tributação é menor e evitar a perda de mais de 50 mil milhões de euros de receitas por causa de práticas fiscais agressivas.



A presidência rotativa do conselho da união europeia muda de mãos já na próxima quinta-feira.