Presidente angolano convidou presidente do TdC a demitir-se, mas esta ainda não o fez

O anúncio foi divulgado na página oficial da Presidência da República na rede social Facebook.

Nesta publicação, João Lourenço afirmou que tem acompanhado "com alta preocupação" as "ocorrências" que envolvem o nome de Exalgina Gamboa, sublinhando que são "suscetíveis de comprometer o normal funcionamento deste importante órgão do poder judicial e manchar o bom nome da Justiça angolana".

Por isso, considerou que "a Veneranda Juíza Conselheira Presidente do Tribunal de Contas deixou de ter condições para o exercício das suas funções e convidou-a no passado dia 21 de fevereiro a renunciar ao seu mandato, o que não aconteceu até à presente data".