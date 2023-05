Presidente da AMT satisfeita com lei-quadro de entidades reguladoras mas admite ajustes

Ouvida pela Antena 1, no dia em que arranca o "1.º Encontro das Entidades Reguladoras Portuguesas", organizado pela entidade que regula e fiscaliza o setor dos transportes, a antiga ministra socialista dá como exemplo o Orçamento do Estado e pede menos constrangimentos à ação regulatória.Ana Paula Vitorino dá ainda o exemplo da situação das receitas próprias da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, em que há receitas previstas que não chegaram aos cofres da autoridade nos últimos cinco anos.Um tema assumido em março, no Parlamento, pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, relativamente à Autoridade Nacional da Aviação Civil e ao regulador das comunicações – ANACOM.A presidente da AMT diz nada saber sobre a retirada de competências e garante que, pelo que é do conhecimento público, no caso da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes as competências até vão ser reforçadas.