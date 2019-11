Presidente da ANA culpa ministro por atrasos no aeroporto do Montijo

O Presidente da ANA-Aeroportos, José Luís Arnault, acusa o anterior Ministro do Planeamento, Pedro Marques, de ter empatado durante três anos a decisão de avançar com o aeroporto do Montijo. Ao contrário, elogia o trabalho do atual ministro, Pedro Nuno Santos, pela recuperação do tempo perdido.