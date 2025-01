Presidente da ANMP diz estar na altura de discutir eliminação de mais portagens

"Claro que é preciso fazer cálculos, avaliar a implicação financeira, quanto é que isto significa em termos de impacto no orçamento do estado para, em conjunto, podermos tomar decisões", realçou Luísa Salgueiro.

A 01 de janeiro foram abolidas as portagens nas vias rápidas estruturantes do Interior e Algarve conhecidas como SCUT, após mais de 13 anos de luta das populações pela reposição do modelo inicial de financiamento destas estradas sem custos para o utilizador.

As portagens foram abolidas na A4 - Transmontana e Túnel do Marão, A13 e A13-1 - Pinhal Interior, A22 - Algarve, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta e A28 -- Minho, esta última apenas nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.

"Nós entendemos que foi necessário primeiro responder às necessidades que estes territórios de mais baixa densidade apresentavam, que não têm as mesmas condições e o mesmo dinamismo, mas agora que está estabilizada esta solução também precisamos de eliminar pórticos que estão colocados no interior dos próprios municípios, em que habitantes de um município para se deslocarem no interior desse mesmo município são obrigados a pagar, a suportar esses encargos", afirmou a também presidente da Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto.

Luísa Salgueiro considerou "que está na altura de o país avançar para essa discussão" e "há muitas necessidades a suprir".

A autarca falava aos jornalistas em Vila Real, após uma reunião do conselho diretivo da ANMP.

Questionada sobre as soluções para a Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, a presidente disse que o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, tem reunido com os autarcas e que em breve deverá apresentar propostas.

"Está a auscultar-nos, tem propostas para apresentar, penso que em breve elas serão tornadas públicas (...) Ele tem sido correto na negociação com os municípios, tem-nos estado a auscultar, aguardemos que em breve possam ser tornadas públicas as propostas", referiu.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, prometeu, em setembro, uma "solução definitiva" quanto ao tráfego na VCI, no Porto, até final do ano de 2024, após se reunir com os autarcas da área metropolitana.

A 20 de novembro, em declarações ao Porto Canal, Pinto Luz reiterou que haverá uma solução para a VCI até final de 2024, mas que "pode ser, ainda, uma primeira fase da solução final".

"Mas temos de melhorar rapidamente porque a situação é insustentável", acrescentou.