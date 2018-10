Partilhar o artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário Imprimir o artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário Enviar por email o artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário Aumentar a fonte do artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário Diminuir a fonte do artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário Ouvir o artigo Presidente da APB diz que há "grande tranquilidade" sobre evolução do setor imobiliário

Tópicos:

Millennium BCP, Vivo TSF,