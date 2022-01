Presidente da Câmara de Anadia desolada com incêndio em fábrica de bicicletas

"É uma grande perda, para os proprietários, para os trabalhadores e para o concelho. Pelo que conseguimos analisar do exterior, a fábrica está praticamente toda destruída: o que está em pé é basicamente a parte de escritórios", referiu.

Um incêndio destruiu, durante a madrugada, a fábrica de bicicletas Esmaltina, localizada em Sangalhos, no concelho de Anadia, distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, a autarca contou que já esteve com os proprietários da Esmaltina, que "estão em estado de choque e a tentar perceber a dimensão dos prejuízos".

"Não sabem o que possa ter causado o incêndio. O proprietário, ao chegar ao local durante a noite, pensou que o incêndio estava localizado num determinado ponto e quando se aperceberam já corria quase a nave principal", lamentou.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia destacou ainda que este incêndio ocorre numa altura em que "a empresa tinha material pronto para entrega" e "o armazém com stocks que garantiam a continuidade da produção".

"Os funcionários também estão chocados e obviamente preocupados pelo que pude ver, mas demonstram ter grande vontade de dar a mão e ajudar. É preciso ter muita coragem e apoios para poder voltarem a erguer-se, com a motivação e empenho de todos os seus colaboradores, que já são mais de uma centena", acrescentou.

Teresa Cardoso, que assume a liderança da autarquia de Anadia desde 2013, recordou que duas outras empresas, com construções similares, foram atingidas pelas chamas nos seus primeiro e segundo mandatos.

"Ergueram os braços, hoje estão a laborar e desejo que o mesmo possa vir a acontecer com esta empresa. Da parte da Câmara Municipal, estaremos com eles, dentro do que for a nossa capacidade e competências", concluiu.

Fundada em 1970, a Esmaltina é uma das mais antigas empresas de bicicletas do país.

Tem um volume de faturação de cerca de 10 milhões de euros e produz cerca de 200 mil veículos por ano, sobretudo para o mercado ibérico.

"A Esmaltina já produziu mais de três milhões de bicicletas para os seus clientes na Europa, África e América do Sul", lê-se no `site` na Internet da empresa.