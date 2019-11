Presidente da Câmara de Castelo Branco diz que coesão do interior passa pela regionalização

"A minha opinião, desde sempre, é que sou favorável à regionalização. Entendo que só através dela podemos fortalecer o caminho da coesão e o reforço do interior", afirmou à agência Lusa Luís Correia.

O autarca mostrou-se em sintonia com as recentes declarações do presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Manuel Machado defende que é tempo de ultrapassar o tabu da regionalização e garantiu, numa entrevista à Lusa, que a criação das regiões políticas e administrativas é "a oportunidade para a modernização do Estado" português.

O líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) afirmou que a descentralização de competências está a ser um passo importante e um processo que "tem de ser continuado", mas que não chega e, que, "passados mais de 20 anos do referendo que não validou a regionalização, é tempo de ultrapassar o tabu" e de promover essa reforma no Estado.

A regionalização deve avançar "sem precipitações, com a força tranquila de quem se dedica à causa pública e se interessa por criar respostas, condições de resposta eficaz àquilo que é essencial para as comunidades".

Luís Correia também disse que o caminho {regionalização] deve ser feito, e, "como disse o presidente da ANMP, de uma forma descomplexada, tranquila e cuidada".

Luís Correia deixou ainda um alerta para que não haja a tentação de se cair em nenhum pensamento que se desvie dos caminhos e dos objetivos da regionalização, nomeadamente "gestos mais populistas".