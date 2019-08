Presidente da Câmara deTondela diz que regionalização não é prioridade

Lusa01 Ago, 2019, 13:48 | Economia

"Parece-me ser uma matéria que não está alinhada com a agenda daquilo que são os temas nacionais e que carecerá sempre de um estudo que demonstre evidências", disse José António Jesus, ao comentar à agência Lusa o relatório da Comissão Independente para a Descentralização que defende a criação de regiões administrativas e prevê a realização de um novo referendo.

Na sua opinião, a prioridade passa por "aprofundar o modelo de descentralização, que nos próximos dois anos irá ter ainda muitas implicações, em particular nos domínios da saúde, da educação e da proteção social, áreas que têm de ser cada vez mais monitorizadas e acompanhadas", não se podendo estar "a desviar a atenção para aquilo que não é hoje o tema principal".

O autarca social-democrata lembrou que está em curso "um processo de descentralização que deveria ser de efetiva delegação de competências", de forma a "responder diretamente àquilo que são os problemas das comunidades e a afirmar este poder de proximidade".

"Há muito trabalho a fazer: a reforma do sistema social, um sistema de desenvolvimento económico que seja mais equilibrado e sustentado e a valorização do interior do país", sublinhou.

Segundo José António Jesus, "nos próximos dois anos, até 2021, as competências que estão a ser negociadas e transferidas deviam ter muito mais do que transferências burocráticas de processos", ou seja, "deviam ser verdadeiras descentralizações de competências".

Estas é que devem ser "a primeira prioridade" e não "andar a guerrear" em referendos acerca da regionalização, acrescentou.

"Em função da evolução desse processo, só aí é que se poderá saber se já estamos num patamar que permita equacionar a eventual utilidade das regiões", considerou.

A Comissão Independente, liderada pelo antigo ministro socialista João Cravinho, foi criada em 2018 na dependência da Assembleia da República para "promover um estudo aprofundado sobre a organização e funções do Estado aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal" em Portugal continental e centrou a sua análise "nos níveis compreendidos entre a administração central e os municípios e freguesias".

No relatório, o organismo salienta que "nos últimos anos o grau de centralismo das decisões públicas em Portugal acentuou-se de forma significativa, com a crescente debilitação das entidades da administração central presentes nas regiões", o que "tem elevados custos do ponto de vista da eficácia, eficiência e equidade das políticas e da provisão de serviços aos cidadãos e às empresas". Por outro lado, alimentou "um perigoso sentimento de abandono por parte de populações que se sentem esquecidas e cada vez mais longe de decisores políticos".

Daí que, depois de analisados os argumentos a favor e contra a regionalização, defenda que "apenas a descentralização administrativa (criação e instituição de regiões administrativas) permite responder de forma integrada" a objetivos como racionalizar o processo de tomada de decisões organizativas, aprofundar a democracia e a governação democrática, políticas públicas mais ajustadas à diversidade territorial existente e melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos.