Presidente da CCDR-N admite modelo de autonomia "similar ao galego" para o Norte

De acordo com um comunicado do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Galiza - Norte de Portugal, António Cunha falou nesse modelo na inauguração do Encontro "Representações e Identidades na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal", que decorreu hoje em Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

Na ocasião, o presidente da CCDR-N e da Eurorregião admitiu que "o Norte português possa ter em breve um modelo de autonomia regional similar ao galego", algo que permitirá "estreitar ainda mais" os laços entre as regiões e populações.

António Cunha lembrou que "galegos e nortenhos interrelacionam-se diariamente, cruzando a fronteira mais permeável dos nossos países, a do rio Minho".

Já o diretor do AECT Galiza - Norte de Portugal, Nuno Almeida, no arranque do encontro cultural, lançou o repto de "avançar para uma cooperação mais estruturada entre os 285 museus da Eurorregião", lembrando que esta não trata "só economia, infraestruturas físicas ou colaboração em diferentes áreas de atividade".

O responsável defendeu que há uma "aposta firme" do AECT da Eurorregião na cultura, "com programas de cooperação como o Nortear, em projetos como o Iacobus, para o pessoal científico e universitário das universidades da Eurorregião, e na difusão dos Caminhos de Santiago em Portugal".

"Na Eurorregião Galiza -- Norte de Portugal estamos conscientes da nossa história comum e da necessidade de a conservar", disse, por outro lado, Jesús Gamallo, diretor-geral de Relações Externas e com a União Europeia da Junta da Galiza.

O evento de hoje conta com a participação de 30 especialistas em antropologia, economia, história e linguística da Eurorregião, tanto de universidades galegas (Santiago de Compostela e Vigo) como de portuguesas (Trás-os-Montes e Alto Douro e Minho).

Também esteve presente a Diretora Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, bem como responsáveis dos Museus da Terra de Miranda, do Douro, do Pão e do Vinho, de Ribadavia (Galiza) e do Povo Galego.