Presidente da CIP diz que aumento do salário mínimo "não tem racionalidade económica"

O presidente da CIP acusa o Governo de estar a impor medidas aos parceiros sociais e que o aumento do salário mínimo não tem racionalidade económica. António Saraiva já foi a favor da subida do salário mínimo, mas agora diz que o objetivo do Governo é apenas um objectivo político.