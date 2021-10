Presidente da CMVM diz que há sinais de crise de confiança na Justiça

A Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários diz que há sinais de uma crise de confiança na Justiça e de uma crise de confiança no sistema financeiro e que as duas juntas podem ser dramáticas. Tudo isto a propósito do caso João Rendeiro.