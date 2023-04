Presidente da CMVM no Parlamento. Luís Laginha de Sousa ouvido na comissão de inquérito à TAP

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a ser ouvido na comissão de inquérito à TAP para esclarecimentos sobre as informações enviadas ao mercado pela empresa aquando da saída de Alexandra Reis.

18h36 - TAP arrisca coima até 5 ME por informações sobre "renúncias de administradores"



O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários disse que a coima aplicável à TAP no processo de contraordenação aberto devido às informações prestadas sobre "renúncias de administradores" pode ir até cinco milhões de euros.



"Existe um processo de contraordenação para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional da TAP. As matérias em causa nesse processo dizem respeito à qualidade e tempestividade da informação ao mercado a propósito das renúncias de administradores", disse Luís Laginha de Sousa, acrescentando que a companhia aérea "foi notificada no âmbito desse processo, estando a decorrer o prazo para se pronunciar".



Questionado pela deputada do BE Mariana Mortágua, na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Laginha de Sousa confirmou que a coima aplicável pode chegar, "em abstrato", até aos cinco milhões de euros, mas sublinhou que não pode avançar mais informações sobre as "renúncias de administradores", devido ao dever de sigilo.



O presidente da CMVM lembrou que, enquanto entidade emitente de obrigações, as informações prestadas ao mercado devem obedecer aos deveres de "veracidade", "clareza" ou "licitude".



18h29 - CMVM só pode atuar na sua “esfera de competências”



Luís Laginha de Sousa explicou à Comissão de Inquérito como pode a CMVM intervir tendo a TAP o estatuto de empresa do setor empresarial do Estado. O presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários diz que as funções do regulador são a supervisão da lei para aferir irregularidades e supervisionar a informação prestada ao mercado.



Sobre a informação regular periódica prestada pelas empresas, Luís Laginha explicou que no caso da companhia aérea, a informação prestada ao regulador está sujeita ao “regime jurídico do setor público empresarial”.



Mas mesmo tendo um estatuto diferente, a prestação de informação por parte da TAP tem de corresponder a todos os critérios da CMVM: “completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude”.



Luís Laginha de Sousa explicou que todos esses critérios permitem dar informação aos investidores sobre os seus investimentos e assegurar o funcionamento íntegro do mercado.







“A CMVM não avalia o mérito nas decisões de gestão. A CMVM afere a qualidade da informação de eventuais omissões na divulgação. Responsabilidade da omissão de informação parte sempre da emitente”, explicou Laginha de Sousa.



“A CMVM quando transmite certas informações dirige-se, primeiramente, aos acionistas, já que é a eles que compete definir a estrutura de governo interno e escolher pessoas que integram os órgãos sociais”.



Aos emitentes, explicou o presidente da CMVM, cabo a “persecução das regras de divulgação de informação”.



“A CMVM só pode intervir dentro daquilo que é a sua esfera de competências”, explicou.



18h14 – TAP “tem vindo a cumprir o pagamento de juros do empréstimo”



O presidente da CMVM explicou ainda que, “atendendo a que os direitos dos investidores são distintos em função da natureza do valor mobiliário que detêm, também ao nível das emitentes existem diferentes deveres de prestação de informação impostos pelo legislador”.



Segundo as clarificações de Laginha de Sousa, “os obrigacionistas são titulares de dívida da empresa, o que os torna credores dessa mesma empresa, e nessa qualidade é-lhes devida informação pela emitente que lhes permita percecionar e monitorizar qual o risco inerente ao empréstimo que concederam à empresa”.



“Em síntese, a TAP é uma emitente de obrigações, os investidores abrangidos pela proteção das regras de financiamento em mercado são obrigacionistas, e a emitente tem vindo a cumprir o pagamento de juros do empréstimo obrigacionista e a prestar informação sobre a evolução da sua situação financeira, bem como todos os demais elementos relevantes para que os obrigacionistas possam aferir a capacidade de reembolso do empréstimo”.



18h00 - Presidente da CMVM caracteriza TAP enquanto “entidade sujeita à supervisão”



“Quando falamos em TAP, é necessário clarificar que, relativamente à TAP SGPS, que é a antiga entidade acionista da TAP, S.A. e que é igualmente objeto da comissão parlamentar de inquérito, a CMVM não tem qualquer competência de supervisão e, por isso, não irei referir-me a essa entidade”, clarificou Luís Laginha de Sousa.



A emitente que está sujeita à supervisão da CMVM é a TAP, S.A., que num passado recente “recorreu ao mercado de capitais para se financiar junto do público através da emissão de obrigações que estão admitidas à negociação em mercado regulamentado na Euronext Lisbon”, afirmou o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



“Aquando da emissão de obrigações, que ocorreu a 29 de maio de 2019, a sociedade obteve junto da CMVM a aprovação de um prospeto que utilizou para prestar informação aos investidores sobre aquilo que eram as condições do financiamento que estava a procurar obter em mercado”.



Segundo Laginha de Sousa, essas condições apontavam inicialmente para um financiamento de 50 milhões de euros, com uma taxa fixa de 4.375% ao ano e com a maturidade do empréstimo a 23 de junho de 2023.



“A elevada procura que foi registada permitiu que a empresa se financiasse não nos 50 milhões, mas em 200 milhões de euros”.



Laginha de Sousa acrescentou que “para além desta emissão efetuada em Portugal, a TAP tem também outras obrigações que estão emitidas e admitidas no mercado regulamentado da Irlanda”.





17h45 - Laginha de Sousa clarifica supervisão da CMVM



Luís Laginha de Sousa começou a sua intervenção por clarificar que o âmbito da supervisão da CMVM “depende do tipo de entidade em causa”.



“A competência de supervisão da CMVM em relação a um emitente de instrumentos financeiros oferecidos ao público ou negociados em mercado é diferente da competência de supervisão quanto a uma sociedade gestora de fundos de investimento coletivo”, explicou o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



No caso dessas sociedades, “a CMVM exerce uma supervisão prudencial” e “afere a adequação de titulares de órgãos sociais, quer em relação à sua competência, quer em relação à idoneidade”.



Afere ainda “a adequação do Governo interno das sociedades” e a sua “solvabilidade financeira”, adiantou Laginha de Sousa.



“A situação é diferente quando as entidades não são sociedades gestoras, mas sim emitentes que, pelo facto de se financiarem em mercado, ficam sujeitas à supervisão da CMVM” que, nestes casos, atua apenas como supervisora “comportamental” e não prudencial.

Presidente da CMVM ouvido sobre informação enviada ao mercado pela TAP



Luís Laginha de Sousa é a sexta personalidade a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito à TAP, de uma lista de cerca de seis dezenas, na sequência da saída da ex-administradora Alexandra Reis da companhia aérea, com uma indemnização de meio milhão de euros.

O responsável do regulador do mercado financeiro deverá ser inquirido novamente sobre as informações enviadas pela TAP ao mercado, sobre a saída de Alexandra Reis.A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários abriu um processo de contra-ordenação à TAP. A informação foi avançada por Manuel Beja, também na Comissão de inquérito.Em causa está o comunicado emitido quando Alexandra Reis saiu que falava numa "renúncia ao cargo", quando afinal foi iniciativa da empresa.Em fevereiro de 2022, a empresa comunicou que tinha sido a ex-administradora a renunciar ao cargo, adiantando que esta tinha decidido "encerrar este capítulo da sua vida profissional" e abraçar "novos desafios".Depois de ter sido conhecida a indemnização de 500.000 euros, em dezembro, Alexandra Reis afirmou, numa declaração escrita enviada à Lusa, que o acordo de cessação de funções “como administradora das empresas do universo TAP” e a revogação do seu “contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela companhia, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais”.c/Lusa