Presidente da Confederação do Turismo de Portugal preocupado com futuro da TAP

RTP

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal assume que está preocupado com o futuro da TAP. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios o representante de uma boa parte dos serviços turísticos nacionais diz que é urgente conhecer os planos para a Transportadora Aérea Portuguesa.