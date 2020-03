Presidente da CTP diz que não sente "portas fechadas" do PSD à localização

"Não senti portas fechadas. Senti que há uma procura de caminhos novos que se podem explorar, e nesse sentido penso que terá sido positivo", disse Francisco Calheiros à Lusa no final de uma reunião com o vice-presidente do PSD David Justino e com o deputado Afonso Oliveira, que decorreu hoje na sede do partido, em Lisboa.

O responsável da confederação de turismo acrescentou ainda, no final do encontro, que "a solução Montijo é uma solução do Governo PSD/CDS-PP, e nesse sentido é evidente que o Montijo está mais do que em cima da mesa, claramente".

"Saímos daqui com a informação, pelo PSD, que ainda não estão minimamente fechadas todas as portas, pelo contrário. Existem negociações em curso, vamos respeitá-las, com calma, a ver aquilo que se passa", acrescentou.

Francisco Calheiros apelou ainda para alguma reserva no tratamento do tema, dizendo que os assuntos "não devem ser discutidos na praça pública" e que se dão melhor "quando há negociações".

O responsável máximo da CTP manifestou ainda alguma "confusão" relativamente ao veto do projeto do novo aeroporto por parte dos autarcas do PCP cujas autarquias (Moita e Seixal) serão afetados pela infraestrutura.

"Faz-me alguma confusão, e eventualmente só falando com as pessoas é que irei perceber. Se eu fosse morador, se eu fizesse parte de uma determinada autarquia onde estivesse em cima da mesa a criação de uma infraestrutura como a do aeroporto, eu não vejo nenhuma razão para que o pudesse negar", afirmou.

Francisco Calheios considera que o novo aeroporto do Montijo "é uma mais-valia para a região gigantesca", com "uma criação de emprego muito grande".

"Estou a pensar nas centenas de milhares de pessoas que todos os dias têm que atravessar e passam horas nos transportes que se calhar poderiam arranjar um emprego justamente ao pé de casa", sustentou.

No final da reunião de hoje com o PSD, o presidente da CTP revelou ainda que já se reuniu e voltará a reunir, sobre o aeroporto do Montijo, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o PCP, e ainda hoje com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, reuniram com os autarcas cujos concelhos serão afetados caso a construção do aeroporto no Montijo avance.

Os presidentes das Câmaras da Moita e do Seixal, os comunistas Rui Garcia e Joaquim Santos, reiteraram, no final das reuniões, a posição contra o projeto de construção do aeroporto do Montijo, mas afirmaram estar disponíveis para dialogar com o Governo.

Em 08 de janeiro de 2019, a ANA e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.

No entanto, a construção do aeroporto está em risco porque, segundo a lei, a inexistência do parecer favorável de todos os concelhos afetados "constitui fundamento para indeferimento".

Para que o aeroporto possa avançar, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, defendeu no parlamento a alteração da lei, mas o PSD e os partidos à esquerda já se mostraram contra a hipótese.