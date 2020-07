Presidente da mutualista Montepio diz que eventual apoio público não faz sentido

Em conferência de imprensa, hoje em Lisboa, Virgílio Lima afirmou que, neste momento, não faz sentido um eventual apoio público ao grupo, nem para o banco, que "está equilibrado, capitalizado, a gerar resultados, não tem desequilíbrios", nem para a Associação Mutualista Montepio Geral (dona do banco), uma vez que "não é uma entidade de capital".

"Não compreendemos porque é que a questão surge e nessa medida não é uma questão de descartar, é que não compreendemos. Não é que recusamos porque achamos que não ou que não devemos é porque de facto não faz sentido na nossa leitura", vincou.

Já anteriormente, questionado sobre se admitia pedir um empréstimo ao Estado caso haja necessidade de capitalizar significativamente o banco Montepio, o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral afirmou que o banco está capitalizado de acordo com as exigências dos reguladores e que "não são esperadas necessidades acrescidas de capital neste exercício", ou seja, em 2020.

"Relativamente ao futuro as necessidades de capital podem suprir-se por capital puro ou por empréstimos obrigacionistas e esta capacidade o banco continua a ter e os acionistas atuais poderão concorrer para soluções deste tipo que reforçam capital", acrescentou.

Virgílio Lima disse ainda que o banco tem uma "grande capacidade de libertação de capital por via de negociação de ativos improdutivos", já que tem cerca de 2.000 milhões de euros em crédito malparado e imóveis.

A Associação Mutualista Montepio Geral, com mais de 600 mil associados, teve prejuízos de 408,8 milhões de euros em 2019, sobretudo devido ao reforço das imparidades para o banco Montepio, que comparam com lucros de 1,6 milhões de euros de 2018.

Já o banco Montepio teve lucros de 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre, 17% abaixo de período homólogo, num trimestre em que constituiu 15,5 milhões de euros em imparidades devido ao impacto da covid-19. Os resultados em operações financeiras ascenderam a 15,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, quando no mesmo período de 2019 tinham sido negativos em 1,3 milhões de euros, que se devem a ganhos com a alienação de dívida pública e privada feita entre janeiro e março.

Na terça-feira, a agência Fitch cortou ` o rating` do banco Montepio em dois níveis, de B+ para B-, considerando a deterioração dos seus rácios de capital -- apesar de beneficiar da tolerância dos supervisores devido à crise pandémica --, as fracas perspetivas de negócio e os elevados ativos problemáticos em balanço.