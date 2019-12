Presidente da República diz que ter excedente é um "ponto de viragem"

O presidente da República diz que a previsão de um excedente orçamental no próximo ano é o ponto de viragem que vai permitir começar a reduzir a dívida pública. No próximo orçamento o governo quer ainda reduzir o IVA da eletricidade mas parece ter deixado para 2022 o alivio do IRS.