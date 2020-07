Presidente da República promulga orçamento suplementar

A decisão foi anunciada em nota publicada no portal da Presidência da República Marcelo sublinhou que se decidiu pela promulgação após ter recebido garantias por escrito de que não haveria recursos para o Tribunal Constitucional."Tendo em consideração a situação excecional vivida - aliás circunstanciadamente explicitada nas cartas recebidas dos senhores presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro -, que exige dispor com urgência de alterações ao Orçamento do Estado em vigor, o Presidente da República promulgou o diploma que procede à segunda alteração à Lei 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020) e à alteração de diversos diplomas", lê-se no portal da Presidência.





O primeiro-ministro, António Costa, sustenta que, apesar de as medidas aprovadas pelos partidos terem um impacto muito negativo nas contas públicas - na ordem dos 1400 milhões de euros, o que agravará o défice para sete por cento -, tal circunstância é temporária e recuperável no ano seguinte.



A troca de correspondência é divulgada no site de Belém.



Costa escreve que quis evitar "conflito institucional"

O Presidente da República consultou o primeiro-ministro sobre um eventual pedido de fiscalização da constitucionalidade de normas do orçamento suplementar. António Costa garantiu a Marcelo Rebelo de Sousa que não o faria para obtar a um conflito com a Assembleia da República.A posição do chefe do Executivo consta de uma carta de resposta a Marcelo. As duas missivas estão disponíveis no portal da Presidência da República, anexadas à nota que carimba a promulgação do orçamento suplementar para este ano., escreve Costa.