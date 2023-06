Presidente da Reserva Federal dos EUA insiste na importância de inflação regressar a 2%

Os responsáveis pela política monetária do país consideram que será "apropriado voltar a aumentar as taxas de juro este ano, talvez duas vezes", disse Jerome Powell perante o comité bancário do Senado dos Estados Unidos da América.

O presidente da Fed assinalou que são as famílias trabalhadoras que sofrem as consequências mais diretas e de forma mais rápida com uma inflação elevada.

"É para o benefício dessas pessoas e de todas as outras que precisamos de restaurar a inflação para 2% neste país de uma forma sustentada", disse Powell, citado pela Bloomberg.

O presidente do organismo garantiu que os membros responsáveis pelas decisões estão "empenhados em manter a inflação sob controlo" e que uma grande parte do comité acredita que estão perto, ainda que "falte um pouco mais".

Enquanto Powell falava, os títulos do tesouro caíram e o dólar fortalecia-se face uma série de divisas.

Powell, que se encontra no Capitólio pelo segundo dia consecutivo por ocasião da atualização económica semestral da Fed ao Congresso -- depois de ter falado na quarta-feira na Câmara dos Representantes -- repetiu a mensagem da véspera, de que o organismo a que preside está focado na redução da inflação.

Os responsáveis da Fed mantiveram, na semana passada, as taxas de juro estáveis, interrompendo uma série de 10 aumentos consecutivos, ganhando tempo para avaliar a forma como a economia está a responder às tensões bancárias e aos custos mais elevados dos créditos.

As taxas de referência ficaram assim entre 5% e 5,25%, ainda que as mais recentes previsões antecipem um aumento destas em pelo menos mais 50 pontos base durante o ano.

Powell disse ainda que os requisitos de capital serão muito inclinados para os oito maiores bancos, que poderão ter de aumentar em cerca de 20% as suas reservas de capital.