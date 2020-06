Presidente da RTP desmente alienação de terrenos no Monte da Virgem

O gestor da rádio e televisão pública está a ser ouvido no Parlamento e sublinha que o plano é investir e alargar o centro de produção do norte:Mas um dos administradores da RTP, Hugo Figueiredo, admite que o projeto de expansão para o centro da RTP no norte prevê a alienação de uma parte do terreno, que não está a ser utilizada.Hugo Figueiredo tutela a área financeira da RTP explica que a alienação de alguns terrenos não produtivos no CPN já estava inscrita no plano de actividades da empresa e sublinha que é ao Governo que cabe decidir as alienações.