Presidente da Ryanair recusa responder a políticos

Em abril, a comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas... aprovou por unanimidade um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição, com caráter de urgência, da administração da Ryanair.



O presidente executivo da companhia aérea diz agora que não quis responder aos deputados porque é uma pessoa de negócios e não de política.



Depois destas declarações, todos os partidos políticos à exceção do PSD, que recusou fazer comentários, tecem duras críticas a Michael O'Lery.



O Partido Socialista diz que vai fazer tudo para que o presidente da Ryanair preste declarações no parlamento. Também o Partido Comunista classifica a atitude de arrogante e considera que o presidente da companhia aérea não pode ficar impune.



O parlamento queria ouvir esclarecimentos da Ryanair sobre o conflito da empresa com os trabalhadores que acusavam a companhia aérea de não cumprir a lei portuguesa.