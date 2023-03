Presidente da TAP demitida. Gestora mantém o silêncio após a demissão

A presidente-executiva da TAP continua em silêncio depois de ter sido demitida pelo governo. No relatório da Inspeção-Geral de Finanças, acusa Governo e advogados de nunca terem referido o Estatuto do Gestor Público no processo de negociação com Alexandra Reis.