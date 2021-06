Presidente defende modelo de desenvolvimento dos oceanos assente na sustentabilidade

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lembra o valor estratégico do mar português e alerta para a necessidade de modelo de desenvolvimento do setor assentar na sustentabilidade dos recursos", lê-se na mensagem publicada no sítio da internet da Presidência da República, a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que o chefe de Estado assinala no Funchal, onde chegou hoje para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na quinta-feira.

Nesse sentido, "os projetos deverão ser pensados de forma integrada com os ecossistemas e na justa e equilibrada ponderação dos valores em apreço, tendo presente a vital importância que os oceanos representam na fixação de carbono e no combate ao aquecimento global, mas também no potencial que encerram para o desenvolvimento económico e social sustentável de Portugal".

"O Dia Mundial dos Oceanos, reconhecido desde 1992 pelas Nações Unidas, tem este ano como mote "Os oceanos: vida e subsistência", sendo hoje celebrado pelo Presidente da República na Região Autónoma da Madeira, através do conhecimento de diversas iniciativas e projetos ligados à economia do mar, da arte, da pesca à aquacultura, à tecnologia digital, ao turismo, à biotecnologia", assinala-se na nota.

De acordo com o Palácio de Belém, "esta comemoração reveste-se de particular significado num momento em que a aposta na economia azul, e o aproveitamento sustentável dos recursos marítimos, abre diversas perspetivas de desenvolvimento para Portugal, numa indissociável ligação às áreas da defesa, da ciência, da inovação e produção de conhecimento e à promoção de uma economia circular e de baixo carbono".