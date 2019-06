Presidente do Afreximbank espera mercado comum africano em sete anos

Lusa25 Jun, 2019, 09:58 | Economia

Em entrevista à Lusa, à margem dos encontros anuais do banco, que decorreram em Moscovo, o responsável do banco disse que os chefes de Estado africanos que assinaram o tratado de livre-comércio e livre-circulação entre países (AfCFTA, na sigla em inglês) "não puseram um prazo", mas espera "que em sete anos haja um mercado comum" em África.

No dia 30 de maio, entrou em vigor a AfCFTA, que junta o Gana, Quénia, Ruanda, Níger, Chade, República do Congo, Djibuti, Guiné-Conacri, Essuatíni, Mali, Mauritânia, Namíbia, África do Sul, Uganda, Costa do Marfim, Senegal, Togo, Egito, Etiópia, Gâmbia, Serra Leoa, República Saarauí, Zimbabué e Burkina Faso.

O tratado foi apresentado em março de 2018, em Kigali (Ruanda), "e surpreendentemente" a esmagadora maioria dos Estados-membros da União Africana aderiu.

Isso deve-se à "necessidade de coesão interna", acrescentou o banqueiro.

O acordo prevê a isenção de taxas aduaneiras entre os Estados-membros de 90 por cento dos bens nacionais transacionados e a isenção de visto entre os cidadãos dos países.

Ainda não é um mercado comum, à imagem do que se passa na União Europeia, porque os produtos importados fora daquele espaço económico serão taxados, mas o presidente do Afreximbank espera que o processo evolua para uma harmonização fiscal e aduaneira.

Para já, será criada uma estrutura que vai supervisionar a "origem dos produtos", mas o objetivo é "evoluir rapidamente para um mercado comum africano" em que todas as negociações com o exterior sejam feitas a uma só voz e com isenção total de taxas aduaneiras internas.

"Em 07 de julho (data da próxima cimeira da União Africana), esperamos que todos assinem o tratado", afirmou o dirigente do banco pan-africano com sede no Cairo que tem como principal foco o financiamento e promoção do comércio e investimento no continente.

"Assinar o acordo não é tudo, mas permite uma plataforma comum para toda a gente" em que "todos discutem as mesmas questões económicas e fiscais".

Moscovo acolheu até sábado os encontros anuais do Afreximbank depois de a Rússia ter entrado no lote de acionistas do banco em 2017 e num momento em que o Kremlin quer reforçar o comércio externo com África, um continente que tem assistido a uma presença crescente da China.

Três semanas depois de ter entrado em vigor o acordo de livre-comércio continental, que inclui 24 países, o Afreximbank discutiu a diminuição das barreiras alfandegárias no contexto global e apelou à abertura para combater o crescente nacionalismo.