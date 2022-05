Presidente do BCE admite primeira subida de taxas de juro em julho

O primeiro aumento poderá acontecer em mais de uma década, num contexto de inflação crescente na Zona Euro. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse esta quarta-feira que o BCE pretende encerrar as compras líquidas de ativos “no início do terceiro trimestre”, e que a primeira subida de juros deverá ocorrer “algum tempo depois”.





“Ainda não definimos ao certo o que significa algum tempo, mas clarifiquei que isso poderá significar um período de apenas algumas semanas”, indicou.







“Após o primeiro aumento de juros, o processo de normalização será gradual”, acrescentou a responsável, citada pela agência France Presse. A próxima reunião de política monetária ocorre a 9 de junho em Amesterdão e a seguinte em Frankfurt, a 21 de julho.







A subida das taxas de juro diretoras do BCE impacta diretamente na evolução das taxas de juro Euribor, fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.







As taxas Euribor, que servem de referência ao crédito à habitação, começaram a subir de forma acentuada no início de fevereiro, altura em que o Banco Central Europeu admitiu que poderia subir as taxas diretoras ainda este ano devido à subida da inflação na Zona Euro.







Nas últimas semanas, perante a pressão crescente de uma inflação, vários elementos do BCE têm defendido a adoção de uma política monetária mais restritiva. Na terça-feira, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, defendeu que “é necessário agir” perante as circunstâncias atuais.







No mesmo sentido, Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, recomenda “uma primeira fase de normalização das taxas de juro do BCE em julho”.