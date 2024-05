Presidente do BEI diz que "sempre houve crises" e destaca pontos fortes da UE

A responsável, que esteve na comemoração dos 70 anos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, recordou que a UE foi construída nas "cinzas" da segunda guerra mundial e que o mais difícil é construir uma união "bem-sucedida" e lembrou a pandemia, o `brexit`, entre outras. "Sempre houve crises", realçou, destacando que a UE se tornou mais forte.

"Estamos sempre a olhar para as nossas fraquezas e muito poucas vezes olhamos para as forças", lamentou, referindo que a Europa é vista como um exemplo em muitos locais do mundo e em várias áreas.

O debate foi, perto do final, interrompido por um grupo de manifestantes pró-Palestina, questionando financiamentos do banco a Israel e gritando palavras de ordem.

Na sua primeira viagem a Portugal, a presidente do BEI esteve reunida com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tendo debatido formas de reforçar o apoio ao país, com investimentos estratégicos, segundo um comunicado divulgado hoje.

A líder do BEI reuniu-se ainda com o ministro da Economia, Pedro Reis, com os presidentes das Câmaras do Porto e de Lisboa e com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.

Os investimentos da instituição em Portugal vão desde o apoio às PME "em domínios tão diversos como as `startups` tecnológicas, a educação, a hotelaria ou os cuidados de saúde" até aos grandes projetos de infraestruturas críticas para o país, "como o sistema de prevenção de inundações de Lisboa, o novo Hospital Oriental de Lisboa, a melhoria do acesso marítimo ao Porto de Leixões ou a habitação a preços acessíveis em Loures", disse o BEI.

O BEI lembrou ainda que apoiou "a transição para um modelo energético mais sustentável e seguro, através de projetos de energia eólica como o WindFloat Atlantic, de centrais fotovoltaicas ou da modernização da rede elétrica do país".

No ano passado, o grupo BEI "concedeu 2,1 mil milhões de euros em financiamento a projetos em Portugal", lembrou o Governo, por sua vez, "o que representa um aumento de mais de 25% em relação ao ano anterior", sendo que "cerca de metade deste financiamento destinou-se a PME".

O BEI já assegurou mais de 56 mil milhões de euros para financiamento de projetos desde o início da sua atividade em Portugal.