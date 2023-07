Presidente do BFA diz que Europa perde influência em África e há forma de o evitar

Nos últimos 20 anos vemos "uma diminuição dos investimentos em África provenientes de países europeus" e ao mesmo tempo "o aumento dos investimentos asiáticos, e mais relacionados com a China", disse Luis Gonçalves numa intervenção no EurAfrican Forum, que decorre em Carcavelos, perto de Lisboa.

"Os países europeus precisam encontrar uma nova maneira de lidar com África", afirmou, porque "se não entenderem isso, com certeza perderão a influência que tiveram no passado em África, porque muitas outras partes do mundo - a China, a Ásia e até os Estados Unidos - estão hoje a olhar para África de uma forma diferente", advertiu.

África é o continente onde estão as oportunidades, afrimou, na linha dos outros intervenientes na discussão do tema "Apoiar o financiamento sustentável para o crescimento", neste segundo e ultimo dia do Forum.

"É muito importante não ter medo de lidar com os factos", afirmou o presidente do BFA, que deu o exemplo de projetos nos quais o banco está envolvido e de empresas, muitas portuguesas, "a investir em Angola e que encontram a forma de gerir o risco para investir no país".

"Muitas empresas, muitos empresários estão na África" e o conhecimento está lá, explicou, podendo portanto outros "pedir-lhes que partilhem os seus conhecimentos e a sua experiência" para assim encontrarem "forma de obter capital para ir para África e forma de financiar projetos".

Também Hanan Morsy, economista-chefe da Comissão Económica das Nações Unidas para África, focou a sua intervenção, por videoconferência, na "necessidade de conhecer melhor a real situação e ultrapassar assim receios".

"Há um fosso na perceção sobre a situação e os riscos que temos de ultrapassar", defendeu, porque na perspetiva de muitos investidores estão as questões da instabilidade social e política.

Hanan Morsy pediu que se olhe para as oportunidades que estão lá, num continente de jovens, enquanto a Europa envelhece, e que precisa de projetos em quase todas as áreas.

"O potencial está lá e o desenvolvimento sustentável de África é necessário não só para o continente africano mas para o mundo", sustentou, falando de "enormes oportunidades" em múltiplos setores, desde agricultura a energia, transportes, energias infraestruturas e logística, produção de baterias e veículos, e ainda com as matérias-primas para tal disponíveis localmente.