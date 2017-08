Presidente do Brasil faz visita de Estado à China em 01 de setembro

Lusa 17 Ago, 2017, 07:50 | Economia

Trata-se da primeira visita de Estado e da segunda deslocação de Temer à China, desde que ascendeu ao poder, depois de em setembro passado ter participado da cimeira do G20, que se realizou em Hangzhou.

A visita surge numa altura em que dados oficiais revelam que a China contribuiu, nos primeiros seis meses de 2017, para quase 25% do conjunto das exportações brasileiras, ilustrando o peso do país asiático para a economia brasileira.

A China tornou-se, em 2009, no principal parceiro económico do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos, e no seu maior investidor externo.

Nos últimos anos, algumas das maiores empresas chinesas têm também reforçado a sua presença no Brasil.

Só a State Grid, que em Portugal detém 25% da REN (Rede Elétrica Nacional), tem hoje metade dos seus ativos no exterior no Brasil, segundo dados citados pelo jornal oficial chinês Diário do Povo.

O acionista chinês da EDP, a China Three Gorges, tem também uma presença forte no Brasil, incluindo os direitos para operar duas das maiores centrais hidroelétricas do país, na Ilha Solteira e na Jupia.

O grupo Fosun, a maior acionista do banco Millennium BCP, e que detém 85% da seguradora Fidelidade e conta com uma participação de 5,3% na REN, adquiriu no ano passado a Rio Bravo, uma das maiores empresas do Brasil na área de gestão de investimentos.

Segundo o jornal Valor Econômico, a China poderá anunciar investimentos em portos e refinarias do Brasil durante a visita de Temer.

O Presidente brasileiro participará ainda na cimeira do BRICS, o bloco de grandes economias emergentes, que é ainda composto por Rússia, Índia, China e África do Sul, entre os dias 3 e 5 de setembro em Xiamen, na costa leste da China.