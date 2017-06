Partilhar o artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada Imprimir o artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada Enviar por email o artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada Aumentar a fonte do artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada Diminuir a fonte do artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada Ouvir o artigo Presidente do Bundesbank considera que política monetária expansiva é adequada

Tópicos:

BCE, Sintra,