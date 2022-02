Presidente do Bundesbank prevê inflação superior a 4% na Alemanha e insta BCE a reagir rapidamente

"Se as perspetivas não mudarem até março, pronunciar-me-ei a favor da normalização da política monetária", disse o novo presidente do banco central alemão numa entrevista publicada hoje no semanário alemão Zeit.

Nagel defendeu que, na sua opinião, "os custos económicos são significativamente mais elevados" se, em vez de se agir cedo, se agir tarde, referindo-se a exemplos do passado.

"Se esperarmos demasiado tempo e depois tivermos de agir mais massivamente, as flutuações do mercado poderão ser mais fortes", advertiu Nagel.

Por outro lado, assinalou que é provável que este ano se verifique um aumento das taxas de juro, embora tenha dito que primeiro a compra de ativos do Estado e de empresas tem de acabar.

"O primeiro passo é acabar com as compras líquidas de obrigações em 2022. Então as taxas de juro poderiam subir já este ano", disse Nagel.

Relativamente ao debate sobre a dívida pública na Europa, Nagel falou a favor de "regras mais robustas no futuro, com menos opções de serem contornadas".

No discurso inaugural em 11 de janeiro, Nagel assegurou que manteria a linha do seu antecessor, Jens Weidmann, que sempre tentou alertar para os perigos inflacionistas e sempre criticou a política monetária expansionista do BCE.