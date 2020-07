Presidente do Conselho Europeu lança apelo aos países da UE

O convite escrito por Charles Michel aos países membros começa com o apelo aos 27. Charles Michel lembra que é o primeiro conselho presencial desde o início da pandemia, lembra as muitas vidas perdidas em toda a Europa e o golpe provocado nas economias.



Depois deste enquadramento, Charles Michel diz que todos os esforços devem concentrar-se na construção de uma recuperação sustentável. Para que isso seja possível a agenda da reunião tem dois assuntos de peso: o Quadro Financeiro Plurianual e o Plano de Recuperação.



O presidente do Conselho Europeu acrescenta que apresentou uma proposta para ultrapassar as principais dificuldades e construir pontes entre as diferentes posições.



Charles Michel não esconde que um acordo exigirá muito trabalho e vontade política da parte de todos, mas afirma que chegou a hora, porque um acordo é essencial.



A proposta que vai estar em cima da mesa são 750 mil milhões de euros, entre ajudas a fundo perdido e créditos, cuja divisão está por definir.