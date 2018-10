Partilhar o artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia" Imprimir o artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia" Enviar por email o artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia" Aumentar a fonte do artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia" Diminuir a fonte do artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia" Ouvir o artigo Presidente do Fórum para a competitividade considera que o OE2019 deveria "puxar mais pela economia"