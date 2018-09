Presidente do Governo dos Açores ouve partidos e parceiros sobre Orçamento para 2019

Lusa07 Set, 2018, 14:20 | Economia

Vasco Cordeiro e o vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, recebem na manhã de segunda-feira a Federação das Pescas dos Açores, a Federação Agrícola dos Açores, a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, e as centrais sindicais UGT e CGTP-IN.

Posteriormente, os governantes recebem os partidos com assento parlamentar: o PCP será recebido ainda de manhã e as audições dos representantes do BE, CDS-PP, PSD e PS decorrem durante a tarde.

O PPM informou, na quinta-feira, que não se irá fazer representar nas audições, em protesto com a tomada de posição do Governo Regional em relação à ausência de cozinha e refeitório escolares na escola Mouzinho Silveira, na ilha do Corvo.

A reunião do Conselho Regional de Concertação Estratégica onde serão analisadas as propostas do Plano e Orçamento da Região para o próximo ano terá lugar no final deste mês.

As medidas serão depois submetidas a aprovação em Conselho de Governo e entregues na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde serão sujeitas a debate e votação em plenário.