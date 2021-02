Presidente do Maláui critica tratamento de países "como crianças" e incentiva cooperação EUA-África

"Esta política de tratar qualquer país como crianças que têm de ser sempre regulamentadas e sustentadas por forças externas não tem lugar no século XXI", declarou o Presidente Lazarus Chakwera, numa conferência virtual realizada pelo centro norte-americano Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Segundo o Presidente do Maláui, o tratamento de países em desenvolvimento como crianças "encoraja que as tendências infantis das nações sejam usadas e perpetuadas como mecanismos de procurar atenção".

Lazarus Chakwera fez a consideração enquanto apresentava a sugestão para o novo Presidente dos EUA, Joe Biden, trabalhar em conjunto com África nas áreas de soberania nacional, segurança, prosperidade e liberdade.

Na opinião do chefe de Estado do Maláui, Joe Biden está numa posição única para exercer a sua influência garantindo que a soberania de Estados africanos é "respeitada e defendida, tal como nações desenvolvidas desejam que os Estados africanos respeitem a soberania delas".

Para o Presidente malauiano, o reforço das vozes africanas em organizações internacionais como Nações Unidas e Conselho de Segurança, Organização Mundial da Saúde e Organização Mundial do Comércio são uma forma de "reconhecer a soberania de todos os países" e de "balançar" os poderes internacionais.

A segurança é um campo onde se prova que a "parceria estratégica dos EUA com países em desenvolvimento nunca foi tão crítica quanto hoje", considerou Chakwera, devido à pandemia de covid-19, proliferação nuclear, terrorismo internacional, alterações climáticas ou migrações em massa.

"A pandemia de covid-19 é apenas a última área em que a interconectividade entre nações falhou. É importante que a cooperação multilateral necessária para derrotar a pandemia seja a mesma para ultrapassar outras ameaças globais", advogou o chefe de Estado africano.

A "prosperidade" foi mencionada para novas parcerias globais pelo político, dizendo que a "pobreza material em nações em desenvolvimento é um cancro" que a administração de Biden tem de trabalhar com África para curar, "porque fomenta problemas que chegam às portas de países desenvolvidos, como a imigração ilegal".

"África é rica em recursos naturais e espírito de empreendedorismo, mas incapaz de criar prosperidade para o seu povo, devido a regras comerciais injustas que se focam em colocar gigantes do Ocidente contra gigantes do Leste, às custas do Sul Global", declarou Chakwera, teólogo e político de 65 anos.

O Presidente do Maláui acrescentou que "África é forçada a correr em areias movediças, enquanto outros correm em chão sólido".

Nesta área, Lazarus Chakwera mostrou esperança em obter o apoio do Presidente dos Estados Unidos para a Área de Livre Comércio Continental Africana (ALCCA), ou para facilitar o movimento de empresários entre EUA e África para incentivar investimentos.

A liberdade foi a quarta área que o Presidente do Maláui apresentou, sugerindo o reforço do papel de organizações de vigilância de direitos humanos e outro tipo de instituições.

Chakwera pediu também mais apoio para países que "funcionam em Estado de direito, combatem corrupção e respeitam valores democráticos".

O Presidente malauiano elogiou a disponibilidade e interesse mostrados por Joe Biden para novas relações com o continente africano, mas alertou que "esta renovação da solidariedade americana e busca de parcerias com África" é uma "moeda que tem de ser gasta com prudência" entre administrações norte-americana e africanas, "para atingir objetivos comuns".

O melhor "trunfo" da administração de Joe Biden é a "compreensão da necessidade urgente para cooperação global para resolver problemas globais", frisou Lazarus Chakwera.