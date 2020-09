Presidente do Novo Banco diz que perdas apontadas na auditoria são do tempo do BES

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A auditoria externa pedida pelo Governo revelou perdas superiores a 4 mil milhões de euros. O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, apontou, em conferência de imprensa esta manhã, culpas à gestão do tempo do BES.