Presidente do Novo Banco diz que terminou o ciclo do silêncio

O presidente do Novo Banco diz que terminou o ciclo do silêncio e começou o momento do esclarecimento. António Ramalho falou hoje pela primeira vez sobre a auditoria externa que revela perdas superiores a quatro mil milhões de euros. Explica que 95 por centos desses prejuízos resultam de operações herdadas do Banco Espírito Santo.