Presidente do Novo Banco quer banco limpo até final do ano

O governador do Banco de Portugal só admite divulgar o relatório sobre a ação do própio supervisor no caso do BES se houver uma decisão judicial nesse sentido.



Em comunicado, a instituição liderada por Mário Centeno reitera que está debaixo de um dever legal de segredo este Relatório feito pela Comissão de Avaliação das Decisões e atuação do Banco de Portugal na supervisão no antigo Banco Espirito Santo.



A Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, que representa 5 mil trabalhadores, pediu várias audiências aos partidos, ao Governo, ao Presidente da República e também ao Governador do Banco de Portugal.



Os trabalhadores justificam os pedidos com o facto de todas as notícias sobre o Novo Banco estarem a causar "grande mal-estar e grande preocupação" em relação ao futuro do banco.



O Ministério das Finanças revelou ter recebido o relatório da auditoria externa, que aponta para perdas líquidas superiores a 4 mil milhões de euros, um relatório que seguiu já para a Procuradoria-Geral da República.